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BOTAŞ Terminali Sosyal Tesislerinde lokanta yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Terminali Sosyal Tesisleri alanındaki bir lokantada yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, Dörtyol BOTAŞ Terminali sahasında deniz kıyısına yaklaşık 15 metre mesafede denizin üzerine kurulu bulunan yazlık sosyal tesisteki lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangına, tesiste bulunan yangın söndürme ekipleri müdahale etti.

BOTAŞ Terminali Sosyal Tesislerinde lokanta yangını

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Terminali Sosyal Tesisleri alanındaki bir lokantada yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Dörtyol BOTAŞ Terminali sahasında deniz kıyısına yaklaşık 15 metre mesafede denizin üzerine kurulu bulunan yazlık sosyal tesisteki lokantada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, tesiste bulunan yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.
Denizin üzerine beton ve demir ayaklar kullanılarak ahşap ağırlıklı olarak yıllar önce inşa edilen sosyal tesisteki yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğü, yangın nedeniyle lokantanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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