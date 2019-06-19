Botaş terminalinde restoran yangını (1)

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Botaş terminali sosyal tesislerindeki restoranda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sabah saatlerinde, Dörtyol Botaş terminalinin yazlık restoranı olan Portofino'da, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Botaş terminalinin yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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