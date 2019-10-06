HABER

Botham Jean davasının kilit ismi Joshua Brown kurşunlanarak öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde Amber Guyger, tarafından vurularak öldürülen Botham Jean davasında tanık olarak dinlenen Joshua Brown'ın duruşmadan 2 gün sonra kurşunlanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Botham Jean davasının kilit ismi Joshua Brown kurşunlanarak öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger tarafından vurularak öldürülen 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean davasıyla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Davanın kilit ismi olan ve tanık olarak mahkemede ifade veren Jean'ın komşusu Joshua Brown duruşmadan 2 gün sonra kurşunlanarak öldürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görgü tanıkları Brown'a birkaç el ateş edildiği ve gümüş renkli bir aracın hızla olay yerini terk ettiği bilgisini verdi. Joshua Brown'un ölümünün tanık olarak katıldığı duruşma ile ilişkili olup olmadığı konusunda soruşturma başlatıldı.

DAVADA NELER OLMUŞTU?

ABD'de yaşanan olayda Guyger, Jean'i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söylemişti.

Mahkemede Botham Jean'in kardeşi dondurma yemek için evden ayrıldığını bu sırada Botham'ın Guyger'in kurşunlarının hedefi olduğunu aktarmıştı.

KARDEŞİNİN KATİLİNE SARILMIŞTI

Mahkemeye katılan Botham Jean'in kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalktı ve erkek kardeşinin katili Amber Guyger'e sarılmış ve kadın cinayetten 10 yıl hapis cezası almıştı.

640xauto

Botham Jean'in kardeşi, genç adamın katiline, "Seni affediyorum. Eminim tanrı da böyle düşünüyordur o da seni affederdi" demişti.

Bu sözlerin ardından ikili birbirlerine sarılarak ağlamaya başlamış ve söz konusu anlar mahkemeye damga vurmuştu.

ABD'de polis olarak dört yıl görev yapan Guyger'in duruşma sırasında kendisini neredeyse hiç savunmaması dikkat çekmişti.

Guyger ayrıca mahkeme jürisine, "Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Hayatımın her günü bu acıyla yaşamak zorundayım" diye konuşmuştu.


PARTNERİşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti! İşte ikinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti!
Devlet Bahçeli: AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Büyükelçiliğinin 'beğeni'sini kınadı ve soruşturma açılmasını istediDevlet Bahçeli: AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Büyükelçiliğinin 'beğeni'sini kınadı ve soruşturma açılmasını istedi
ABD'de festivalde peş peşe patlamalar! Sebebi belli olduABD'de festivalde peş peşe patlamalar! Sebebi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD botham jean jashua brown amber guyger

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de Oktoberfest'te peş peşe patlamalar! Sebebi belli oldu

ABD'de festivalde peş peşe patlamalar! Sebebi belli oldu

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Irak'ta göstericilere çağrı

Irak'ta göstericilere çağrı

Trump, Hillary Clinton'ı örnek göstererek yüklendi! 'Bu bir sahtekarlık!'

Trump, Hillary Clinton'ı örnek göstererek yüklendi!

Ukrayna'da düşen kargo uçağında pilot hatası ihtimali

İstanbul'a gelirken düşmüştü! Detaylar ortaya çıkıyor

Irak'taki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.