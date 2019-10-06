Botham Jean davasının kilit ismi Joshua Brown kurşunlanarak öldürüldü

ABD'nin Teksas eyaletinde eski polis memuru Amber Guyger tarafından vurularak öldürülen 26 yaşındaki muhasebeci Botham Jean davasıyla ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Davanın kilit ismi olan ve tanık olarak mahkemede ifade veren Jean'ın komşusu Joshua Brown duruşmadan 2 gün sonra kurşunlanarak öldürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Görgü tanıkları Brown'a birkaç el ateş edildiği ve gümüş renkli bir aracın hızla olay yerini terk ettiği bilgisini verdi. Joshua Brown'un ölümünün tanık olarak katıldığı duruşma ile ilişkili olup olmadığı konusunda soruşturma başlatıldı.

DAVADA NELER OLMUŞTU?



ABD'de yaşanan olayda Guyger, Jean'i kendi dairesine girdiğini düşündüğü gerekçesiyle silahla vurduğunu söylemişti.

Mahkemede Botham Jean'in kardeşi dondurma yemek için evden ayrıldığını bu sırada Botham'ın Guyger'in kurşunlarının hedefi olduğunu aktarmıştı.

KARDEŞİNİN KATİLİNE SARILMIŞTI



Mahkemeye katılan Botham Jean'in kardeşi kararın duyurulmasının ardından yerinden kalktı ve erkek kardeşinin katili Amber Guyger'e sarılmış ve kadın cinayetten 10 yıl hapis cezası almıştı.