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Botla açıldığı denizde kaybolan genç aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

Armutlu ilçesinde denize açıldığı botun sürüklenmesinin ardından haber alınamayan 17 yaşındaki gencin bulunması için hava destekli çalışma yapılıyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan genç için arama çalışması yürütülüyor.

Arkadaşlarıyla kamp yapmak için ilçeye gelen Enes Çelenk (17), dün akşam Keçikaya mevkisinden botla denize açıldı.

Bir süre rüzgarın etkisiyle sürüklenen Çelenk, kıyıdan uzaklaşınca paniğe kapılarak suya atlamasının ardından kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları ve jandarma ekipleri geldi.

Ekipler, dün akşam başlattıkları ve gece havanın kararması nedeniyle ara verdikleri çalışmaları sürdürüyor. Şu ana kadar bu kişiye ait herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

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