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Botla denize açılan milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 08:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde dün gece lastik botla denize açılan Tayfun Göçen ile Necati Çağatay'dan haber alınamıyor.

Botla denize açılan milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor

Burak GEZEN- Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde dün gece lastik botla denize açılan Tayfun Göçen ile Necati Çağatay'dan haber alınamıyor. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni milli sporcu Derya Can Göçen'in eşi olan Tayfun Göçen ve arkadaşı Necati Çağatay'ı arama çalışması başlatıldı.
Çanakkale Belediyesi Yat Limanı'nda dalgıç olarak çalışan Tayfun Göçen ve Necati Çağatay, dün öğle saatlerinde lastik botla Bozcaada'ya gitti. Saat 21.00 sıralarında dönüşe geçen, her ikisi de Sahil Güvenlik eski personeli olan iki dalgıçtan bir daha da haber alınamadı. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli sporcu Derya Can Göçen, eşi Tayfun Göçen'e ulaşamayınca polise haber verdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, boğazda ve Bozcaada açıklarında arama çalışması başlattı.
Derya Can Göçen, en son eşi Tayfun Göçen ile dün saat 20.45 sıralarında telefonla konuştuğunu, bu saatten sonra da ne eşine ne de yanındaki arkadaşına ulaşabildiğini belirtti.
​Çalışmaları sürdüren ekipler, saat 23.30 sıralarında Kabatepe mevkisinde bir bot içinde iki kişinin yüksek sesle konuştuğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

FOTOĞRAFLI

Botla denize açılan milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyorBotla denize açılan milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyorBotla denize açılan milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyorBotla denize açılan milli sporcunun eşi ve arkadaşından haber alınamıyor

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