HABER

BOTLA YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN GÖÇMENLERİ, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİ YAKALADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 12:06 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesi Saros Körfezi'nde lastik botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 22 göçmen ile organizatörlük yapan 1 Ukraynalı, yaşanan kovalamaca sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ege Denizi'nin Saros Körfezi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu görüp, 'dur' ihtarında bulundu.

EDİRNE'nin Enez ilçesi Saros Körfezi'nde lastik botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 22 göçmen ile organizatörlük yapan 1 Ukraynalı, yaşanan kovalamaca sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ege Denizi'nin Saros Körfezi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu görüp, 'dur' ihtarında bulundu. Botun ihtara uymayarak kaçması üzerine denizde yaşanan takipte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botu aparatla durdurdu. Gözaltına alınan bottakilerin Yunanistan'a kaçmaya çalışan 11'i kadın, 22 Somali ve Vietnamlı mülteciler olduğu belirlerdi. Botta mültecilere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 Ukraynalı da gözaltına alındı.
Gözaltındaki kaçak mülteciler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, haklarındaki soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
---------------------
Sahil güvenlik kamerası
Kaçakların botla kaçmaları
Sahil güvenlik dur anonsu
Botla kaçan kaçaklar
Kaçakların yakalanması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

==================================================

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
'Genç çiftçi projesi veterineri sürgün ettirdi' iddiası'Genç çiftçi projesi veterineri sürgün ettirdi' iddiası
1.80 metrelik çini vazo ile Guinness'e aday1.80 metrelik çini vazo ile Guinness'e aday
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı!

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

TRT'ye ağır suçlama: Suikastten haberleri vardı!

TRT'ye ağır suçlama: Suikastten haberleri vardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

Türkiye'nin renkleri Van'da buluştu

Son dakika! Sancaktepe'deki helikopter kazasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Helikopter kazasına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı!

Ahmet Zeki Üçok, 'hipnozla işkence' davasında beraat etti

Ahmet Zeki Üçok'un 'hipnozla işkence' davasında karar

Kreşte çocuklara işkence! Mahkemenin cezası tepki topladı

Kreşte çocuklara işkence!

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor

'Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.