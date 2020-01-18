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  4. Botları batma tehlikesi geçiren 22 kaçak göçmen kurtarıldı

Botları batma tehlikesi geçiren 22 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 22 kaçak göçmen, üzerinde bulundukları lastik bot batmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmeye çalışan 22 kaçak göçmen, üzerinde bulundukları lastik bot batmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan kaçakları taşıyan lastik botun, şiddetli rüzgar nedeniyle batmak üzere olduğu çağrısı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Fırtına nedeniyle yer tespiti tam olarak yapılamayınca, Gökçeada ve Enez Sahil Güvenlik ekipleri da göçmenleri arama çalışmalarına katıldı.
Ekipler, denizden aramaları sürdürürken, yer tespiti için İzmir Sahil Güvenlik'ten de yardım istendi. Bunun üzerine İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan havalanan uçak, arama çalışmasına katıldı. Ekiplerin havadan ve denizden yaptığı aramalar sonunda ulaşılan 14'ü kadın, 22 kaçak göçmen, kurtarıldı.
Sahil Güvenlik botlarına alınarak battaniye ve sıcak yiyecek ikram edilen kaçak göçmenler, kıyıya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, Edirne Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

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