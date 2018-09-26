Botları su alan 46 kaçak göçmen son anda kurtarıldı

Latif SANSÜR/KUŞADASI, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasadışı yollarla Yunanistan Sisam Adası'na geçmeye çalışırken botları su alan 12'si çocuk toplam 46 kaçak göçmen, son anda Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kuşadası açıklarında meydana geldi. Yasadışı yollarla Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmek üzere yola çıktıkları belirlenen Angola, Gine, Filistin, Batı Afrika, Kongo, Senegal ve Orta Afrika uyruklu 12'si çocuk toplam 46 göçmenin bulunduğu bot su almaya başladı. Devriye görevi yaparken durumu fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, botları su alan kaçak göçmenleri kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan kaçaklar ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

