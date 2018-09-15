Botları su alan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışırken botları su alan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında devriye görevindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yarı batık bottaki 3 yabancı uyrukluyu fark etti.
Filistin ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen düzensiz göçmenler, sahil güvenlik görevlilerince kurtarıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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