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  4. Botoks olduktan sonra ölen genç kadın memleketi Malatya’da defnedildi

Botoks olduktan sonra ölen genç kadın memleketi Malatya’da defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra evde fenalaşarak hayatını kaybeden genç kadın, memleketi Malatya’da defnedildi.Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir güzellik merkezinde botoks yaptırdığı öğrenilen Kübra Boyraz (38), evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra evde fenalaşarak hayatını kaybeden genç kadın, memleketi Malatya’da defnedildi.
Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir güzellik merkezinde botoks yaptırdığı öğrenilen Kübra Boyraz (38), evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadının hayatını kaybetmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adli Tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Malatya’ya getirilen genç kadının cenazesi burada Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedi.
Acılı aile konuyla ilgili konuşmak istemediklerini iletirken, konunun hukuki olarak takipçisi olacaklarını söylediler.

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