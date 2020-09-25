HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Botoks sonrası ölen Kübra'nın babası: İnsanları zehirleyerek öldürüyorlar

Botoks sonrası ölen Kübra'nın babası: İnsanları zehirleyerek öldürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde, güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bin gün sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın (38) babası Ekrem Solmazgül, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Kızını kendisine teslim ettiklerinde çok acı çektiğini söyleyen Boyraz, “Kızımı bana teslim ettiklerinde konuşuyordu, sadece 'baba- anne beni kurtarın' diyordu. Bunlar kaçak tütün satmıyor, bunlar insan sağlığı ile öldürüyor. İnsanları zehirleyerek öldürüyorlar” dedi.

Botoks sonrası ölen Kübra'nın babası: İnsanları zehirleyerek öldürüyorlar

Olay, 21 Eylül'de Beylikdüzü'nde meydana geldi. Kübra Boyraz, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra iddiaya göre fenalaştı. Boyraz, güzellik merkezi çalışanları tarafından evine götürüldü. Kapıyı açan babası Ekrem Solmazgül, kızına ne olduğu sorusu üzerine, güzellik merkezi çalışanı tansiyonunun düştüğünün cevabını verdi. Evde bir gün sonra tekrar fenalaşan Kübra Boyraz, çağrılan sağlık ekiplerince Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, durumunda iyileşme görülmeyince özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Kübra Boyraz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Bir çocuk annesi Kübra Boyraz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün memleketi Malatya'da toprağa verildi.

2'Sİ İZMİR'DE YAKALANDI, 3 KİŞİ ARANIYOR

Olay sonrası gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda, şüpheliler adreslerinde bulunamadı. Ekiplerin yaptığı çalışmayla şüphelilerden 2'si İzmir'in Menemen ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı. Aralarında Kübra Boyraz'ın doktorunun da olduğu 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

'BUNLAR İNSAN SAĞLIĞI İLE ÖLDÜRÜYOR'

Kübra Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül (66), kızının ölümüyle ilgili ilgili konuştu. Malatya'da taziyeleri kabul eden ve gazetecilerle telefonla görüşen Solmazgül, şunları söyledi:

"Böyle yerlerin kapanması lazım. Devletin bunlara el atması gerek. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu da yanmasın. Benim ciğerlerim dağlandı, onların olmasın. Kızımı bana teslim ettiklerinde konuşuyordu, sadece 'baba- anne beni kurtarın' diyordu. Çok acı çekiyordu. Benim kızdığım nokta; biz oraya gitmişiz, onlar arıyorlar, Kübra'nın telefonundan annesi de yalvarıyordu, 'çocuğuma ne verdiyseniz söyleyin ki Kübra'yı iyileştirsinler. Telefonu doktora veriyor, doktorda hiçbir şey söylemiyor, 3 kere konuşmuş doktorla. Her şeyin kaydı var. Sonra da kalp krizi raporu veriyor. Bunların hepsi anlaşmış sanki. Bunlar şebeke gibi. Bu tarz şeylerin bir daha yaşanmaması için adaletin yerine getirilmesini ve bu işlere devletimizin müsaade etmemesini istiyoruz. Bunları takip etsinler. Bu insan, başka bir şey değil ki. Bunlar hayat meselesi. Bunlar kaçak tütün satmıyor, bunlar insan sağlığı ile öldürüyor. İnsanları zehirleyerek öldürüyorlar” dedi.

Polislerin kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Ekrem Solmazgül, “Adalet var, yakalayacaklar inşallah. Suçu neyse çeksin, biz hakkımızı arıyoruz, biz fazla bir şey aramıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Komşusunu parası için yakarak öldürmüştü! Olayda yeni gelişmeKomşusunu parası için yakarak öldürmüştü! Olayda yeni gelişme
Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi?Peygamber Süpürgesi koronavirüsü önler mi?
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Komşusunu parası için yakarak öldürmüştü! Olayda yeni gelişme
Komşusunu parası için yakarak öldürmüştü! Olayda yeni gelişme
'Çakarlı maganda'nın tutukluluğu devam edecek
'Çakarlı maganda' ile ilgili mahkemeden flaş karar
AYM'nin 'çoklu baro' düzenlemesini görüşeceği tarih belli oldu
AYM'nin 'çoklu baro' düzenlemesini görüşeceği tarih belli oldu
Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili önemli açıklama! Silivri depremi öncü mü?
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.