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Botoks sonrası ölüm davası! 17 yıl hapis cezası isteniyordu, kalp krizinden öldü

24.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 38 yaşındaki Kübra Boyraz Solmazgül, bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Erdal Doğruya, evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Botoks sonrası ölüm davası! 17 yıl hapis cezası isteniyordu, kalp krizinden öldü

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Doğruya ve Özsoyeri’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, doktor olmadığı halde operasyonu gerçekleştiren Erdal Doğruya hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 17 yıla kadar hapis cezası istenirken, Öner Özsoyeri hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 12 yıla, Bülent B. ve Ömer E. hakkında da ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet’ suçundan 3 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

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Kübra Boyraz Solmazgül

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Büyükçekmece Adliyesi 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamanın ileriki aşamalarında, tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kardeşiyle birlikte yaşayan Erdal Doğruya, 1 hafta önce kalp krizi geçirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen Doğruya, 3 gün sonra taburcu edildi. Evinde dün sabah tekrar fenalaşan Doğru'ya, kalp krizinden hayatını kaybetti. Doğruya'nın cenazesi Yeni Günerli Mezarlığı'na toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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