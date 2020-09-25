HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Botoks yaptırdıktan sonra ölen Kübra Boyraz’ın babası konuştu

Botoks yaptırdıktan sonra ölen Kübra Boyraz’ın babası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra evde fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın babası Ekrem Solmazgül, “Hakkımızı arayacağız” dedi.Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybeden ve memleketi Malatya’da toprağa verilen Kübra Boyraz’ın (38) babası Ekrem Solmazgül (66), kızının ölümüyle ilgili kendilerinin Allah’a ve adalete sığındıklarını ifade etti.

Botoks yaptırdıktan sonra ölen Kübra Boyraz’ın babası konuştu

İstanbul’da bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra evde fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın babası Ekrem Solmazgül, “Hakkımızı arayacağız” dedi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybeden ve memleketi Malatya’da toprağa verilen Kübra Boyraz’ın (38) babası Ekrem Solmazgül (66), kızının ölümüyle ilgili kendilerinin Allah’a ve adalete sığındıklarını ifade etti. Acılı baba, "Böyle yerlerin kapanması lazım. Devletin bunlara el atması gerek. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu da yanmasın. Benim ciğerlerim dağlandı, onların olmasın. Kızımı bana teslim ettiklerinde konuşuyordu, sadece ’baba- anne beni kurtarın’ diyordu. Çok acı çekiyordu. Benim kızdığım nokta; biz oraya gitmişiz, onlar arıyorlar, Kübra’nın telefonundan annesi de yalvarıyordu, ’çocuğuma ne verdiyseniz söyleyin ki Kübra’yı iyileştirsinler. Telefonu doktora veriyor, doktorda hiçbir şey söylemiyor, 3 kere konuşmuş doktorla. Her şeyin kaydı var. Sonra da kalp krizi raporu veriyor. Bunların hepsi anlaşmış sanki. Bu tarz şeylerin bir daha yaşanmaması için adaletin yerine getirilmesini ve bu işlere devletimizin müsaade etmemesini istiyoruz. Bunları takip etsinler. Bu insan ölüsü bu başka bir şey değil ki. Bunlar hayat meselesi. Bunlar kaçak tütün satmıyor, bunlar insan sağlığı ile öldürüyor. İnsanları zehirleyerek öldürüyorlar. Bunların ülkeye sokulmaması lazım. Bunlara neden müsaade veriyorlar. Yazık değil mi? Benim çocuğum öldü, yarın senin çocuğun, öbür gün diğerinin çocuğu. Bu devam ediyor. Çoğuna da Allah sizi inandırsın ki kalp krizi raporu veriyorlar, gidiyorlar, Beylikdüzü’ndeki polislerde Allah razı olsun, onlar olmasa bu iş çıkmazdı bile. Adamlar raporu veriyor, doktoru da görüyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum artık Allah bilir. Bilgisi geldi, gözaltına alınanlardan ve serbest bırakılanlardan 1’i kaçmış. Adalet var, yakalayacaklar inşallah. Suçu neyse çeksin, biz hakkımızı arıyoruz, biz fazla bir şey aramıyoruz" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Sağlık Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısıSağlık Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı
Duygu Çelikten olayı nedir?Duygu Çelikten olayı nedir?
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Kredi kartlarında önemli değişiklik
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Canlı yayınlandı! Dini sohbette gay pornosu skandalı!
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşıp kayalıklardan atladı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar
Erik toplamaya gitti, dehşeti yaşadı! Böyle saldırdılar
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, savunması şoke etti
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı, savunması şoke etti
Polisle yaşadığı tartışmayla gündeme gelen eski milletvekili İhsan Barutçu kimdir?
Polisle tartıştığı için gündeme gelen İhsan Barutçu kimdir?
Sağlık Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'dolandırıcılık' uyarısı
Tacizden tutuklandı, tahliye olunca ilk işi aynı kızı taciz etmek oldu!
Tacizden tutuklandı, tahliye olunca ilk işi aynı kızı taciz etmek oldu!
İletişim Başkanı Altun'dan Pelosi'nin sözlere sert cevap
İletişim Başkanı Altun'dan Pelosi'nin sözlere sert cevap
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.