'Botoksu azaltın' deyince... Pınar Altuğ'dan yanıt gecikmedi

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle ekranlara gelen Pınar Altuğ, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Oyuncu zaman zaman da kendisine yöneltilen eleştirilere cevap veriyor. Geçtiğimiz gün de bir takipçisi Altuğ'un fotoğrafının altına, “Pınar Hanım, doğallığınızı çok bozdunuz! Yüzünüz çok şiş ve kaşlar çok belli doğal olmadığı ve çok kaldırmışsınız. Lütfen şu doğal güzelliğinizi koruyun ve daha fazla botoks ve dolgu yaptırmayın. Ya da biraz daha az yaptırın. Lütfen! Yüzü güzel kalbi güzel kadın…” diye yazdı.

Pınar Altuğ'undan bu yoruma cevap gecikmedi: “Uyarılarınız için teşekkür ederim ancak yüzümde hiç dolgu yok sadece botoks var ama o da kaşlarımı kaldırmak amaçlı değil, eski fotoğraflarıma bakarsanıtz, kaşlarımın her zaman kalkık, gözlerimin de her zaman küçük olduğunu görebilirsiniz, sevgiler…”

