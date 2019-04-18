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Botsvana'da nadir rastlanan mavi elmas bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 06:25 | Son Güncelleme

Okavango Elmas Şirketi, Orapa madeninde ülkede şu ana kadar çıkarılan en büyük mavi elması bulduğunu duyurdu

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da devlete ait Okavango Elmas Şirketinin, ülkede şu ana kadar keşfedilen en büyük mavi elması çıkardığı bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Orapa madeninde, 20 karatlık bir mavi elmas bulunduğu ve parlatılan elmasa "Okavango Mavisi" adı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, dünyada nadir görülen mavi elmaslardan, Botsvana'da daha önce bu büyüklük ve parlaklıkta bulunmadığı belirtildi.

Okavango Mavisi'nin yıl sonuna kadar satılması bekleniyor.

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Botsvana karat mavi elmas

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