HABER

Botswana’da 500’den fazla akbaba zehirlenerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

Güney Afrika ülkesi Botsvana’da nesli tükenmekte olan 500’den fazla akbaba zehirlenerek öldürüldü.Güney Afrika ülkesi Botsvana’nın kuzeydoğusunda nesli yok olma tehlikesi altındaki 537 akbaba ve 2 kara kartalın zehirlenerek öldürüldüğü açıklandı.

Güney Afrika ülkesi Botsvana’da nesli tükenmekte olan 500’den fazla akbaba zehirlenerek öldürüldü.
Güney Afrika ülkesi Botsvana’nın kuzeydoğusunda nesli yok olma tehlikesi altındaki 537 akbaba ve 2 kara kartalın zehirlenerek öldürüldüğü açıklandı. Hükümet akbabaların, öldürülen üç filin üzerine dökülen zehirle öldüğünü belirtti. Hükümet, bu tür yasa dışı eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini belirtirken, bölgenin dezenfekte edildiği, analiz için numune alındığı bildirildi.
Hayvan koruma örgütleri, yaşanan olayın kayıtlara geçen en büyük kuş katliamlarından biri olduğunu belirtiyor.
Geçtiğimiz ay fillerin avlanma yasağının kaldırıldığı ülkede fildişi ticareti yasağı ise devam ediyor. Fildişi ticareti yapan avcılar tarafından öldürülen üç filin yerinin bulunmaması için akbabaları zehirledikleri düşünülüyor. Yetkililer, fildişi avcılarını havada kilometrelerce uzaktan görülebilen, hayvan leşleriyle beslenen akbabalar yardımıyla buluyor.
Öte yandan dünyanın en büyük fil nüfusuna sahip Botswana’da 130 bin fil yaşıyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Şanılurfa'da mezar taşlarını kıran şüpheli aranıyorŞanılurfa'da mezar taşlarını kıran şüpheli aranıyor
Dövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyedeDövülerek otobüsten indirilen kadının 6 yakını adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Reuters: Trump İran'a saldıracağı tehdidinde bulundu

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.