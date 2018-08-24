HABER

Botu alabora olan 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 23:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, denize açıldıkları botun alabora olması sonucu suya düşen 5 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla kurtarıldı.

Botu alabora olan 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, denize açıldıkları botun alabora olması sonucu suya düşen 5 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla kurtarıldı.
Olay akşam saatlerinde, Kilimli ilçesi Türkali Köyü açıklarında meydana geldi. Sahilden bota binen 5 arkadaş, denize açıldı. 5 kişinin bulunduğu bot bir süre sonra dalga nedeniyle alabora oldu. Suya düşen Gökhan Demir, Resul Savaş, Ekrem Savaş, Mertcan Savaş ve Gürkan Turan geri dönmeyince akrabaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. Zonguldak merkezden açılan Sahil Güvenlik botu, kısa sürede ulaştıkları Türkali Köyü açıklarındaki 5 kişiyi kurtardı.
5 arkadaş, Zonguldak Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolleri yapılan Gökhan Demir, Resul Savaş, Ekrem Savaş, Mertcan Savaş ve Gürkan Turan tedavileri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Botu alabora olan 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıBotu alabora olan 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardıBotu alabora olan 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulduSerinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
2 kızını öldürüp, intihar etti (2)2 kızını öldürüp, intihar etti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş Loris Karius transferini açıkladı! Karius yarın 19:30'da İstanbul'da olacak

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme'nin nüfusu 1 buçuk milyona yaklaştı!

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Bu video sosyal medyayı sallıyor! 'Devlet bizi sadece euro olarak görüyor'

Korkunç ölüm!

Korkunç ölüm!

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.