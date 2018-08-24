Botu alabora olan 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, denize açıldıkları botun alabora olması sonucu suya düşen 5 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla kurtarıldı.
Olay akşam saatlerinde, Kilimli ilçesi Türkali Köyü açıklarında meydana geldi. Sahilden bota binen 5 arkadaş, denize açıldı. 5 kişinin bulunduğu bot bir süre sonra dalga nedeniyle alabora oldu. Suya düşen Gökhan Demir, Resul Savaş, Ekrem Savaş, Mertcan Savaş ve Gürkan Turan geri dönmeyince akrabaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. Zonguldak merkezden açılan Sahil Güvenlik botu, kısa sürede ulaştıkları Türkali Köyü açıklarındaki 5 kişiyi kurtardı.
5 arkadaş, Zonguldak Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık kontrolleri yapılan Gökhan Demir, Resul Savaş, Ekrem Savaş, Mertcan Savaş ve Gürkan Turan tedavileri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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