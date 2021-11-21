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  4. Botu batırmak için ateş açtılar! İnsanlık dışı uygulamaya Türkiye'den sert tepki

Botu batırmak için ateş açtılar! İnsanlık dışı uygulamaya Türkiye'den sert tepki

21.11.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde Yunanistan sınırları içinde bulunan göçmenlere insanlık dışı uygulamalarda bulunan güç unsurları kameralara yansıdı. Göçmenleri sopa ve silah doğrultarak Türk kara sularına itmeye devam eden Yunan unsurlarının göçmenlere acımasız müdahalesi yürek sızlattı. Konuya karşı duyarsız kalmayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), farklı dönemlerde kaydettiği görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenlere yönelik acımasız müdahalesi görülüyor. Kamera kayıtlarıyla da birçok kez kanıtlanan insanlık dışı uygulamada Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri kaçak göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor. Tehlikeli manevralarla botun ilerlemesine engel olup, batırmaya çalışan Yunan güçleri, göçmenlere sopa ile vuruyor ve silah doğrultuyor.

HAVAYA VE BOTUN ÇEVRESİNE ATEŞ AÇTILAR

Görüntülerde ayrıca Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor. Türkiye'nin yardım ettiği göçmenler arasında Yunan personeli tarafından darbedilen kişiler de bulunuyor.

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CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN TEPKİ

Yaşananlara tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." sözleriyle tepki gösterdi.

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Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

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"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur."

DHA- AA

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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