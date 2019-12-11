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Bougainville Adası'nda halk, Papua Yeni Gine'den bağımsızlıktan yana oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

Bougainville Adası'nda halk, Papua Yeni Gine'den bağımsızlıktan yana oy kullandı

CANBERRA (AA) - Güney Pasifik'te yer alan Bougainville Adası'nda düzenlenen referandumda halkın tercihi, Papua Yeni Gine'den bağımsızlığın kazanılması oldu.

Bougainville Referandum Komisyonu Başkanı Bertie Ahern, referandumda, adanın Papua Yeni Gine'den bağımsızlığını kazanmasından yana yüzde 98 oy kullanıldığını açıkladı.

Bağlayıcılığı bulunmayan referandumun ardından bağımsızlık konusunun, Bougainville ve Papua Yeni Gine liderleri arasında müzakere edilmesi gerekiyor.

Bağımsızlıkla ilgili son sözü Papua Yeni Gineli milletvekilleri söyleyecek. Bağımsızlık sürecinin yıllar alabileceği ifade ediliyor.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape referandumla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Bougainville'de iki hafta süren ve diğer seçeneği, daha fazla özerklik olan referandum sürecinde 181 binin üzerinde oy kullanıldı.

Referandum, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki bir grup adada çıkan ve 15 bin kişinin ölümüne neden olan iç savaşı sona erdiren 2001 tarihli barış anlaşmasının önemli maddelerinden biriydi.

Bougainville'de 1980'lerin sonunda patlak veren şiddet eylemlerinin fitilini, Panguna'da kurulan devasa bakır madeni kompleksi ateşledi. Bougainville'de birçok kişi, Papua Yeni Gine'ye ihracat kazancı sağlayan madenden fayda sağlamadıklarını, madenin çevreyi kirlettiğini ve geleneksel yaşam biçimlerini olumsuz yönde etkilediğini savunuyordu.

Maden, adada çıkan çatışmalardan bu yana kapalı tutuluyor. Bazıları, madenin, bağımsızlığını kazanması halinde Bougainville'e büyük gelir kaynağı olacağı görüşünü taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bağımsızlık Boungainville Papua Yeni Gine

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