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Bouteflika’nın adaylığını engelleme girişimine Anayasa Konseyi’nden ret

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 14:38 | Son Güncelleme

Cezayir’in 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 18 Nisan’da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini engellemeye yönelik başvuru, Cezayir Anayasa Konseyi tarafından reddedildi.Cezayir Anayasa Konseyi, bir grup avukatın 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın seçimler için yaptığı cumhurbaşkanlığı adaylığının kaldırılması yönündeki başvuruya ret cevabı verdi.Bouteflika 2013 yılında felç geçirmiş ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu.

Cezayir’in 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 18 Nisan’da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini engellemeye yönelik başvuru, Cezayir Anayasa Konseyi tarafından reddedildi.
Cezayir Anayasa Konseyi, bir grup avukatın 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın seçimler için yaptığı cumhurbaşkanlığı adaylığının kaldırılması yönündeki başvuruya ret cevabı verdi.
Bouteflika 2013 yılında felç geçirmiş ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Cumhurbaşkanının İsviçre’de bir hastanede tedavi gördüğü biliniyor.
Durumunun kritik olduğu bildirilmesine rağmen Bouteflika, Cumhurbaşkanlığında 5 dönem için adaylık başvurusunda bulunmuştu. Bouteflika’nın başvurusu ülke çapında protestolara neden oldu.

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