Bouteflika’ya yakın olan Haddad gözaltına alındı

Cezayirli iş adamı Ali Haddad, Tunus’a geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

Ülkenin en zengin iş adamları arasında yer alan Ali Haddad’ın gözaltına alındığı bildirildi. Yerel medya, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’ya yakın olan Haddad’ın gözaltına alındığı sırada aracıyla komşu Tunus’a geçmeye çalıştığını yazdı. Haddad’ın askeri istihbarata bağlı Soruşturma Bölgesel Merkezi unsurlarına teslim edildiğini aktaran Cezayir medyası, sabahın erken saatlerinde gözaltına alınan 54 yaşındaki Haddad’ın İngiliz pasaportu taşıdığını ve yanında yüklü miktarda nakit olduğunu duyurdu.

Neden gözaltına alındığı ise açıklanmayan Haddad, Cezayir’deki en büyük iş adamları birliği konumundaki İş Liderleri Forumu (FCE) başkanlığından iki gün önce istifa etmişti.

