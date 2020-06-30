Lobutlara Ölüm: Bowling Oynamanın Püf Noktaları

Bowling, daha önce oynamayanlar için sıkıcı bir spor gibi görünebilir, hatta çoğu kişi bowlingin spor olarak sayılmasını bile garip karşılar. Ancak bowling aslında göründüğü kadar kolay olmayan ve kendi içinde birçok kurala sahip bir salon sporudur. Vücuttaki birçok kasın aynı anda çalışmasını sağlar, aynı zamanda stres ve gerginliği azaltır. Eğer bu konuda deneyimsizseniz ve bowling nasıl oynanır diye merak ediyorsanız, bu bowling tüyoları çok işinize yarayacak. Hatta öğrendiklerinizi hemen deneyebilmek için arkadaş grubunuzu bowling salonuna sürüklemek isteyebilirsiniz bile. Bowling Nasıl Oynanır? 1. Doğru topu seçin Oynamaya başlamadan önce sizin için doğru ağırlıkta ve parmaklarınıza uygun ölçüde bir top bulmanız gerekir. Toplar ağırlıklarına göre etiketlenir, yani üzerinde "8" yazan bir top 8 kilo ağırlığında demektir. Topun maksimum ağırlığı vücut ağırlığınızın yaklaşık %10’u kadar olmalıdır. Topu elinize alıp öne arkaya doğru hareket ettirdiğinizde omzunuz aşağı doğru çekiyorsa, top sizin için ağır demektir. Başparmak deliğinin boyutu ise, parmağınızı takılmadan içine sokup çıkartabileceğiniz çapta olmalı. Ancak delik çok büyük olursa tutmanız zorlaşır. Diğer iki deliğe de yüzük ve orta parmağınız kolay bir şekilde oturuyor olmalıdır. Tam oturduklarından emin olmak için parmaklarınızı deliğin içine doğru kıvırın.

2. Topu doğru tutun Bowling oynamanın ipuçları arasında topu doğru tutmak da var. Size uygun olan topu seçin ve bowling çizgisinin önündeki noktada yerinizi alın. Orta ve yüzük parmağınızı üstteki 2 deliğe ve başparmağınızı da alttaki deliğe yerleştirin. Ancak çok sıkı tutmayın, avucunuzun içine bir kurşun kalem sığacak kadar boşluk bırakmalısınız. Topu atarken bileğinizi bükmemeye dikkat edin. Atış yapmayacağınız elinizle de bowling topunu alttan hafifçe destekleyin. 3. Duruşunuzu iyi ayarlayın İyi bowling oynayabilmek için postür çok önemlidir. Topu elinize aldığınızda, bacaklarınız ve vücudunuzun geri kalan kısmı ile 90 derecelik bir açı oluşturması hem atışınızın daha güçlü ve isabetli olmasını sağlar hem de bir anlamda el becerinizi geliştirir. Topu atarken ise sırtınızı biraz öne eğip dizlerinizi hafifçe kırmalısınız. 4. Hedef alırken labutlara bakmayın Tüm sporlarda genelde topu atacağınız yere bakarsınız ancak iyi bir bowling oyuncusu bunu yapmaz. Labutlara değil de bowling hattı üzerinde bir noktayı hedef alarak topu atmak daha başarılı bir atış yapmanızı sağlar. Bunun için başlarda orta çizgide bir noktayı, bowling becerilerinizi geliştirdikten sonra sağdaki veya soldaki noktaları da hedef alabilirsiniz.

5. Oklardan yararlanın Çoğu kişi belki bu ayrıntıya pek dikkat etmemiştir bile ancak bowling nasıl iyi oynanır sorusunun cevabı burada gizli. Bowling hattı üzerinde 7 adet ok vardır ve bunlar faul çizgisinin 4,5 metre ilerisine yerleştirilmiştir. Hedef alırken bu oklardan yardım almanız büyük kolaylık sağlar. Ortadaki ok, baş labutun çizgisinde yer alır, diğer oklar da sağ ve soldaki belirli labutlara göre ayarlanmıştır. Duruşunuz ve hedef noktanız tamamsa okları kendinize rehber alarak atışınızı yapabilirsiniz. 6. Topu bırakırken aşağı bakmayın Topu atmadan önce vücudunuzun düz ve hedefe dönük olduğundan emin olun. Topu tuttuğunuz elinizi hafifçe ileri geri sallayın. Kolunuzun ileri gidebildiği en son noktada topu bırakın. Bu sırada önce baş parmağınız delikten çıkmalı sonra diğer parmaklarınız. Topu bırakırken hedeflediğiniz noktaya bakın, eğer ayaklarınıza doğru bakarsanız dengenizi kaybedersiniz ve nişan alamazsınız. Atış yapmadığınız kolunuzu yana doğru uzatarak dengenizi koruyabilirsiniz. 7. Falsolu atışı öğrenin Eğer henüz başlangıç seviyesinde bir oyuncuysanız falsolu atış sizin için çok zor olabilir. Çünkü falsolu atış için bayağı bir ter dökmek gerekir, göründüğü kadar basit değildir. Bu atışta en önemli görev başparmağındır, sonra da diğer parmakların. Topun dönmesini ve dönüş yönünü sağlayan onlardır. Topu atarken bileğinizi bükmeyin. Başparmağınızı saat 11 yönünü gösterecek şekilde konumlandırın ve atış sırasında da bu yönün doğruluğundan emin olun. Topu bıraktıktan sonra önce başparmak yön verecek sonra diğer parmaklar atışı güçlendirecektir. Bol bol pratik yaparak falsolu atış becerinizi geliştirebilirsiniz.