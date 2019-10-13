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Boy sınırı altındaki 2 ton istavrite el konuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

RİZE’de asgari avlanabilir boy limitinin altında olan 2 ton istavrit balığı ile su ürünleri avcılığında kullanımı yasak olan 5 misina ağına el konuldu.

Boy sınırı altındaki 2 ton istavrite el konuldu

Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)- RİZE’de asgari avlanabilir boy limitinin altında olan 2 ton istavrit balığı ile su ürünleri avcılığında kullanımı yasak olan 5 misina ağına el konuldu. 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.
Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü’nün desteğinde av yasağı denetimi yaptı. İl genelinde yapılan denetimlerde asgari avlanabilir boy limitlerinin altında olduğu tespit edilen toplam 2 ton ağırlığındaki 155 kasa istavrit balığına el konuldu. Karaya çıkış noktaları ve balıkçı barınaklarında yapılan denetimlerde su ürünleri avcılığında kullanımı yasak olan 5 misina ağı ele geçirildi. Balık avlamada boy ve ağırlık yasaklarına uymayan 3 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.
Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, asgari avlanabilir boy limitlerinin hamside 9 , istavrit, mezgit ve barbunda 13, lüferde 18, palamutta 25 ve kalkanda 45 santimetre olduğu belirtildi.

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Boy sınırı altındaki 2 ton istavrite el konulduBoy sınırı altındaki 2 ton istavrite el konuldu

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