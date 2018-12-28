HABER

Boy uzamasına yardımcı besinler neler?

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

Çocukların uzun boylu olmasında genetik ve çevresel faktörlerin büyük önem taşıdığı herkes tarafından bilinmekte. Ancak bilinmesi gereken bir nokta da beslenme alışkanlıklarının bu iki madde kadar etkili olduğu. Konuyla ilgili bilgi veren Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral, çocukların beslenme düzeninin yüzdelere ayrılarak dengelenmesi gerektiğini söylüyor. İşte detaylar....

Boy uzamasına yardımcı besinler neler?

Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral “Anne babalar çocuklarının boyu kısa kalacak endişesiyle hekimlere başvurarak boy uzatan besinler soruyorlar. Aslında bir değil çok sayıda besin var ancak sağlıklı büyüme ve gelişme için önemli olan dengeli beslenmek. Beslenme dengesinde yüzde 50 karbonhidrat, yüzde 30 protein ve yüzde 20 yağ oranının yanında; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler, tahılgiller ve baklagilleri de günlük beslenmeye dengeli dağıtmalıyız. Buna karşın boy uzamasını etkileyen ve içerdiği vitaminler ve mineraller açısından bazı besin ögeleri öne çıkabiliyor” diyor. Dr. Gülsen Meral o besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

MELATONİNDEN ZENGİN BESİNLER

Melatonin açısından zengin gıdalar arasında başı çeken kiraz, yer fıstığı, mısır, kuşkonmaz, domates, üzüm, nar, zeytin, brokoli, salatalık, arpa, yulaf ezmesi, ceviz ve ayçiçeği çekirdeği tohumu çocukların sağlıklı büyümesini büyük ölçüde destekliyor.

PROTEİNDEN ZENGİN BESİNLER

Çocuğunuzun boyunun uzamasını istiyorsanız protein içeren besinler tüketmesine büyük özen gösterin. Protein içindeki aminoasitler, vücut tarafından organlardan kemiklere kadar tüm dokuları oluşturmak için kullanılıyor. Yapılan çalışmalar otla beslenen sığır etinin, sağlıklı hücrelerde rol oynayan bir aminoasit olan L-orthinine sentezlenmesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Merada yetiştirilen tavuk ve yumurta da proteinden son derece zengin besinler arasında yer alıyor.

D VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESİNLER

Kemikleri sağlıklı ve fonksiyonel tutmak için D vitamini gerekiyor. Ton balığı, uskumru, somon, peynir ve yumurta sarısı gibi yiyecekler tüketmek D vitamini seviyesinin yüksek olması açısından önem taşıyor. D vitaminini yüksek dozda almak toksik etki yaratabildiğinden doktor tavsiyesi olmadan D vitamini takviyesi kullandırmayın.

ARJİNİNDEN ZENGİN BESİNLER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral “Bir amino asit olan ve büyümede rolü bulunan arjininden günde yaklaşık 15-20 gram tüketmek gerekiyor. Arjininin içinde yüksek olduğu gıdalar arasında; tavuk, kabak çekirdeği, soya fasulyesi ve yer fıstığı bulunuyor” diyor.

KALSİYUMDAN ZENGİN BESİNLER

1545979059_7

Kalsiyum kemik sağlığı için çok önemli. Vücudumuz kaslarımızın kasılmalarını düzenlemek için kalsiyum kullanıyor ancak D vitamini olmadan da kalsiyumu işleyemiyor. Çocuğunuzun süt, yoğurt, fındık, fasulye, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve sardalya gibi kalsiyum açısından zengin besinler tüketmesine dikkat edin.

MAGNEZYUMDAN ZENGİN BESİNLER

Vücudumuz kalsiyum ve D vitaminini doğru bir şekilde işlemek için magnezyuma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle çocuğunuza magnezyum açısından zengin besinler yedirmeyi ihmal etmeyin. Magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında siyah çikolata, avokado, fındık, somon balığı ve mercimek gibi baklagiller bulunuyor.

C VİTAMİNİNDEN ZENGİN BESİNLER

Sağlıklı kemikler oluşturmak için C vitamini çok önemli. Vücudumuz kollajen oluşturmak için C vitamini kullanıyor. İnsanlar C vitamini sentezleyemeyen tek memeli olduğu için C vitamini açısından zengin yiyecekler tüketmek çok önemli. Portakal, kivi, çilek, ananas, karpuz, kavun ve sivri biber bu yiyeceklerden birkaçı.

1545979059_8

DEMİR

Demir, kırmızı kan hücrelerini oluşturmanın bir parçası. Böylece kanımız vücudumuz boyunca oksijen taşıyabiliyor. Çocukların büyümesi için vücudun oksijen ihtiyacı destekleniyor. Demir içeren gıdalar arasında kırmızı et, kümes hayvanları, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balık, kuru baklagiller, kabuklu yemişler ve yumurta gibi besinler bulunuyor. Demir takviyeleri almadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

HAM ÇİKOLATA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral “Ham çikolata makul miktarlarda sağlıklıdır. Enzimler ile triptofan içerir. Bu amino asit sonunda melatonine dönüştürülür. Melatonin daha iyi uyku ve boy uzamasına etkilidir. Aşırıya kaçmamak kaydıyla ham çikolata tüketmekte fayda var” diyor.

PARTNERTelefonunuzdaki bu ayarı hemen kapatın!Telefonunuzdaki bu ayarı hemen kapatın!
Kış geldi, doğumu yaklaşan anneler misafirhaneye alındıKış geldi, doğumu yaklaşan anneler misafirhaneye alındı
Derin ven trombozu riskli midir?Derin ven trombozu riskli midir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beslenme boy uzatan yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Ünlü şarkıcının yüzü tamamen değişti

Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş'ta ayrılık

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Kilo veremiyorsanız bunlara dikkat!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vücudunuzu 9 adımda yeni yıla hazırlayın

Vücudunuzu 9 adımda yeni yıla hazırlayın

Derin ven trombozu riskli midir?

Derin ven trombozu riskli midir?

Kalp hastalıklarından korunmanın yolları nelerdir?

Kalp hastalıklarından korunmanın yolları nelerdir?

Göğüs duvarı deformitesi nedir? Göğüs duvarı deformitesinde uygulanan cerrahi yöntemler nelerdir?

Göğüs duvarı deformitesi nedir, nasıl tedavi edilir?

Vertigo nedir? Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?

Vertigonun çocuklarda belirtisi nasıl olur?

Şeker kanser yapar mı, cep telefonu masum mu? Kozmetikler meme kanserine yol açar mı?

Şeker kanser yapar mı, cep telefonu masum mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.