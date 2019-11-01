HABER

Boy yasağına uymayan 8,5 ton balığa el koyuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Boy yasağına uymayan 8,5 ton balığa el koyuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, boy yasaklarına uymayan 8,5 ton balığa el koyuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı ekipler, Gürpınar Su Ürünleri Halinde denetim yaptı.

Ekiplerin, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yaptığı denetim ve kontrol faaliyetleri sonucunda, kanuna aykırı olarak avlanılan ve depolanan 4 kasa ahtapot, mahmuzlu camgöz, 19 kasa bakalyaro (Berlam), 63 kasa mezgit, 340 kasa hamsi, 12 kasa barbun, 1 kasa pisi balığı, 175 kasa istavrit ve 8 kasa lüferden oluşan toplam 8,5 ton su ürününe el konuldu.

Denetimlerde, idari para cezası uygulandı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yapılan denetimler, deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri olmak üzere tüm noktalarda sürüyor.

PARTNER Meğer sapık milyarder...Bomba iddia! Meğer sapık milyarder...Bomba iddia!
Adana'da sahte içki operasyonuAdana'da sahte içki operasyonu
Bodrum açıklarında 35 göçmen yakalandıBodrum açıklarında 35 göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık

En Çok Okunan Haberler

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

ABD'li vekilden itiraf gibi Türkiye açıklaması!

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Klopp'tan tarihi rest! 'Maça çıkmayız'

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

Harekat bölgesinden acı haber! Şehit ve yaralı askerler var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemeden Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme

AYM'den flaş askeri okullar kararı: Anayasaya aykırı değil

AYM'den flaş askeri okullar kararı!

YPG-PYD elebaşı Mazlum Kobani'nin PKK kapındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mazlum Kobani'nin PKK kapındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na ASELSAN imzası!

İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na kuruldu! 7/24 izlenecek

Avcılar'daki 'kapılı önlem' gitti, demir bariyerler geldi

Avcılar'daki 'kapılı önlem' gitti, demir bariyerler geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.