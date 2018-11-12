HABER

Boy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el kondu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:27 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli olmak üzere Ordu, Sinop ve Giresun illerinde eş zamanlı olarak yapılan çapraz toplu denetimler sonucunda boy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el konuldu.

Boy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el kondu

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli olmak üzere Ordu, Sinop ve Giresun illerinde eş zamanlı olarak yapılan çapraz toplu denetimler sonucunda boy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el konuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Samsun merkezli olmak üzere Ordu, Sinop ve Giresun illerinde eş zamanlı çapraz toplu denetimler yapıldı. 5-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Samsun Balık Hali başta olmak üzere karaya çıkış noktaları, balıkçı gemileri, nakil araçları, balık halleri, işleme tesisleri, depolar ve perakende satış yerleri dahil olmak üzere 259 noktada dnetim gerçekleştirildi.
Yapılan kontroller sonucunda 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı olarak avlanan ve boy yasağına uymayan 4 bin 632 kilo istavrit, 970 kilo lüfer, 156 kilo barbun ve 84 kilo mezgit balığına el konuldu. Ayrıca standartlara uymayan 2 adet av aracına da el konuldu. Denetim ekipleri tarafından el konulan su ürünlerinin satışı yapılmak üzere Milli Emlak Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi. Getirilen düzenlemelere uymayan 43 kişi ve işyerine 49 bin 938 TL idari para cezası uygulandı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, su ürünleri denetimlerinin sezon süresince devam edeceğini belirterek "Balıkçılarımız, su ürünleri komisyoncuları ve perakendeciler getirilen yasaklara uyma mecburiyetinde ve özellikle limit altındaki balıkları avlamamaları gerekmekte" dedi.
FOTOĞRAFLI

Boy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el konduBoy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el konduBoy yasağına uyulmadan avlanan 5 ton 842 kilo balığa el kondu

PARTNERKaplanın karnından çıkan şaşkına çevirdiKaplanın karnından çıkan şaşkına çevirdi
Şehit Pilot Binbaşı Ahmet Duman’ın adı ilkokulda yaşayacakŞehit Pilot Binbaşı Ahmet Duman’ın adı ilkokulda yaşayacak
7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.