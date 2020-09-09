HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boya fabrikası alevlere teslim oldu, gökyüzünü siyah duman kapladı

Boya fabrikası alevlere teslim oldu, gökyüzünü siyah duman kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alevlerin fabrikadaki kimyasal madde tanklarına sirayet etmeden söndürülmesi ise muhtemel bir faciayı önledi.
Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Dilovası organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Mobel Boya Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangın fabrikanın çatı kısmını sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de fabrika bölgesinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları yangın bölgesine yaklaştırmadı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile alevler yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü Yangının fabrikada bulunan kimyasal madde tankerlerine sıçramadan kontrol altına alınması ise olası bir faciayı önledi.
Ekipler fabrikada soğutma çalışmalarını sürdürürken, fabrikada bulunan 6 işçi dumandan etkilendi. İşçiler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
1/
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Öldürüp valize koydukları kadını bulmak için TV'ye çıkmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silahla ateş açıldı
Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri!
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
Nevşehir'de izne gelen Uzman Çavuş Yasin A. intihar etti
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı
İntihara kalkışacağını anlayınca son anda elinden yakaladı
İBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklaması
İBB'den ulaşımda 'tam kapasite' açıklaması
Kırıkkale Valiliği duyurdu: Ayakta yolcu taşıma yasaklandı
Bir ilde daha yasaklandı! Artık olmayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.