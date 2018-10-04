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Boya yapılan binada demir iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

ADANA’da bir binanın dış cephe boyası için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı.

Boya yapılan binada demir iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da bir binanın dış cephe boyası için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ağır yaralandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63006 Sokak'taki dış cephesi boyanan bir binada meydana geldi. 7 katlı bir binanın dış cephesini boyamak için kurulan demir iskele, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. İskele üzerinde çalışan işçilerden Metin Karal ve Mehmet Çelenk, demir yığının altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri işçilerden Metin Karal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Mehmet Çelenk ise ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayı gören vatandaşlardan Hacer Alptekin, "İskele büyük bir gürültüyle çöktü. Bir anda oldu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. İki işçiyi demir yığının altında kaldılar. Elimizden bir şey gelmedi" dedi.
Metin Karal'ın cesedi olay yerine gelen cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Boya yapılan binada demir iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralıBoya yapılan binada demir iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralıBoya yapılan binada demir iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralıBoya yapılan binada demir iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

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