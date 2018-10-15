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Boyabat'ta baz istasyonu tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

SİNOP’un Boyabat ilçesinde kurulması planlanan baz istasyonuna mahalle halki tepki gösterdi.

Boyabat'ta baz istasyonu tepkisi

Esra AKSU/BOYABAT (Sinop), (DHA)- SİNOP’un Boyabat ilçesinde kurulması planlanan baz istasyonuna mahalle halki tepki gösterdi.
İlçenin Esenpe Mahallesi'nde oturanlar, direği dikilen ve kurulumuna başlanacak olan baz istasyonuna tepki göstermek için bir araya geldi. Baz istasyonu kurulacak alanda toplanan mahalle sakinleri, seyir alanı olarak kullandıkları bölgeye kurulacak istasyonu istemediklerini söyledi. Ellerinde 'Radyasyon istemiyoruz', 'Kanser olmak istemiyoruz' yazılı dövizler de taşıyan kalabalık, baz istasyonunun kaldırılıp, başka bir alana kurulmasını istedi.
Tepki gösteren mahalliye destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Boyabat İlçe Başkanı Mehmet Fevzi Erdoğan, baz istasyonlarının radyasyon yaydığını öne sürerek, "MHP Boyabat ilçe teşkilatı olarak, hukuki ve yasal yönden, Esentepe Mahallesi'nin yanında olacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Şimdi buradan yetkilere soruyoruz. Herhangi bir baz istasyonun nereye yapılacağına kim karar vermektedir ? Kurulan baz istasyonlarının denetimi nasıl yapılmaktadır? İletişim yapılması için tesislerin zorunlu olduğu tartışmasızdır. Ancak, baz istasyonlarının sağlığımızı tehdit edecek derecede yakınlara kurulması gerekli değildir. Baz istasyonları mahalle dışında yüksek yerlere kurulmalıdır. Esentepe Mahallesi sakinlerinin sağlığı ile oynamayın. Mahalleli, mücadelelerinde kararlıdırlar ve kazanacaklardır" dedi.

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Boyabat'ta baz istasyonu tepkisiBoyabat'ta baz istasyonu tepkisiBoyabat'ta baz istasyonu tepkisi

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