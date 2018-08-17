Boyabat'ta domates festivali düzenlendi

Esra AKSU/BOYABAT (Sinop), (DHA) - SİNOP'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Boyabat Domatesi Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.
Boyabat İlçe Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından 'Boyabat Domatesi Festivali düzenlendi. Bu yıl 2'incisi düzenlenen festivale Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Durağan Kaymakamı Akın Oruç, domates üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Festivalde en hızlı dometes yeme yarışması da düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışmada Dilek Akça birinci oldu.
Festivalde konuşan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı "Güzel bir etkinlikle domatesimizi tanıtma yolunda bir program yaptık. Boyabat Gazidere domatesi aslında bizim 20-30 yıl önce köylerimizde ektiğimiz ve yediğimiz domatesler. Özellikle salatada ve salçada gerçekten güzel olan ve damak tadına çok uygun olan bir domates. Bu güzel domatesimizi bu tür programlarla daha çok tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
ABD'ye Rusya ve Çin'den dikkat çeken tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi
ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum