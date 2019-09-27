HABER

Boyabat’ta silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 22:00 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde silahlı saldırı sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Boyabat Bağlar mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Özdemir başına isabet eden kurşun sonucunda ağır yaralandı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde silahlı saldırı sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat Bağlar mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Özdemir başına isabet eden kurşun sonucunda ağır yaralandı. Yolda yaralı olarak yatan Hasan Özdemir’i gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Özdemir, Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada da kontrolleri yapıldıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı Esenyurt'ta korkutan manzara! Saatler sonra ortaya çıktı
Tekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklamaTekirdağ’da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama
Kahramanmaraş’ta çakar lambalı araçlar denetlendiKahramanmaraş’ta çakar lambalı araçlar denetlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.