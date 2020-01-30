HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Boyabat’ta trafik kazası: 8 yaralı

Boyabat’ta trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’ya ziyarete gitmek için köyden çıkan aynı aileden 8 kişi Maruf köyü mevkisinde yolun kaygan ve hafif yağışlı olması sebebiyle kaza geçirdi.

Sinop’un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’ya ziyarete gitmek için köyden çıkan aynı aileden 8 kişi Maruf köyü mevkisinde yolun kaygan ve hafif yağışlı olması sebebiyle kaza geçirdi. Kazada sürücü Şefik Özdemir ve aynı aileden Efe, Kadriye, Kevser, Ekrem, Nuri Özdemir, Yiğit Can Özdemir ve Murat Özcan yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipler tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısıMeteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Lideri Bahçeli'den 'Yüzyılın Anlaşması'na sert tepki

Bahçeli'den sert tepki: Sabotajdır!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Son dakika! Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi

Elazığ depreminin ardından herkes bu uygulamayı indiriyor

2020'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı

2020'nin ilk MGK'sı toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.