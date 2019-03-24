HABER

Boyacıyla sokak kedisinin dostluğu görenleri imrendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can, sokak kedisiyle dostluğu görenleri imrendiriyor.Düzce’de, ayakkabı boyacısı Erol Can, 2 aylık dostu için sandığında oynamayı seviyor diye ip taşıyor.

Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can, sokak kedisiyle dostluğu görenleri imrendiriyor.
Düzce’de, ayakkabı boyacısı Erol Can, 2 aylık dostu için sandığında oynamayı seviyor diye ip taşıyor. Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can isimli vatandaş, müşterisinin olmadığı zamanlarda arkadaş olarak edindiği sokak kedisiyle oyunlar oynuyor. Eline aldığı ayakkabı bağcığını göstererek kediyi kendisine çeken Erol Can’ın salladığı ipe gelen kedi, bağcık ile oyunlar oynayarak adeta dostuna şakalar yapıyor. Bu tabloyu gören çevre esnafı ve vatandaşlar, boyacı ile sokak kedisinin dostluğunu kıskanırken, Ayakkabı boyacısı Erol Can, kedi ile 2 ay önce dostluklarının başladığı ve sandığında onun için ayakkabı bağcığını taşıdığını söyledi. Bağcığı yakalamaya çalışan sokak kedisi ise halinden memnun bağcıkla oynayarak sevgisini, gösteriyor.

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!Ünlü oyuncu Aydan Şener'in kızını gören hayrete düşüyor!
Üç komandonun kahreden sonu! Üç komandonun kahreden sonu!
Meşhur lezzetler Eyüpsultan’da buluştuMeşhur lezzetler Eyüpsultan’da buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Tüm gözler Yenikapı Mitingi'nde! Alana böyle geldi

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.