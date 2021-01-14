Boyahanede çıkan yangın korkuttu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir boyahanede çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın sonucu işyerinde zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Mahmudiye Mahallesi Özlem Sokakta meydana geldi. Muhammed A’nın kiracı olarak kullandığı işyerinin boyahane bölümündeki fırında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede işyerinin içini sardı çalışanlar kendilerini güçlükle dışarıya attı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını üst katta sıçramadan söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak meraklı vatandaşların yangın yerine yaklaşmasını engelledi. Yangın sonucu işyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.

