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Boyalı Dağında mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:18 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya'da yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya'da yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma anının görüntüleri, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi." notuyla paylaşıldı.

Haber: ANKARA,(DHA)

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