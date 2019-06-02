"Boyalı güzeller"in Türkiye'deki göç rotaları belirlendi

Dünya genelinde de yaygın olarak görülen, bilimsel adı "Vanessa Cardui" olan diken kelebeğinin kilometrelerce süren göçü, Afrika'dan Kuzey Avrupa'ya, Kuzey Avrupa'dan da yeniden Afrika'ya oldukça uzun bir rotada gerçekleşiyor.

Diken denilen mor çiçeğin üzerine konan ve yavrularını bunun üzerinde büyüten diken kelebeğinin yaygın, kozmopolit bir kelebek türü olduğunu anlatan Karaçetin, şöyle konuştu:

"İnsanların çok bilmediği bir özelliği var, göç eder. Bu sene de onların aslında yüksek miktarda göç ettikleri bir yılı yaşıyoruz. Çok değişik göç rotaları olabiliyor. Avrupa'da 2009 yılından bu yana 'vatandaş bilimi' dediğimiz bir çalışma sayesinde bu kelebeğin rotalarını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Avrupa'da ilkbaharda genelde kuzeye doğru göç ettikleri belirlendi. Sonbaharda da güneye doğru göç ederler." dedi.

- "Bu sene sayıları çok fazla"

Bu yıl diken kelebeği göçünün fark edilmesinin nedenlerinden birinin de sayılarının oldukça fazla olmasından kaynaklandığını belirten Karaçetin, şunları kaydetti:

"Normalde her yıl bu göçü yapıyorlar. Ama bu sene sayıları çok fazla olduğu için insanlar biraz telaşlandı. Sayılarının artması iklimsel bazı olaylara bağlanılıyor. Yağışların fazla ve kış mevsimini biraz hafif geçtiği yıllarda sayılarının arttığı düşünülüyor. Doğa duayeni uzmanlarımızdan 70 yıldır gözlem yapan Tansu Gürpınar, ömrü boyunca hiç böyle bir göç görmediğini kaydetti. Dolayısıyla bu yıl çok ayrı ve çok özel bir yıl yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun da iklimsel olabileceğini düşünüyoruz."