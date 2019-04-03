Boyaması için getirilen ayakkabıları yakıyor

Gaziantep’te ayakkabı boyacısı Erdal Özcan, ayakkabıları yakarak boyuyor. Bu teknikle ayakkabıların sıfır ayarına döndüğünü belirten Özcan, birçok şehirden sipariş aldığını söyledi.

Gaziantepli ayakkabı tamircisi ve boya ustası Erdal Özcan, 20 yıl önce açtığı iş yerinde Türkiye’nin farklı illerinden gönderilen ayakkabıları, kendi geliştirdiği yöntemle boyuyor. Ayakkabıları yakarak boyayan Özcan, önce ayakkabıların üzerine kendi geliştirdiği bir maddeyi sürüyor. Maddeyi çakmakla tutuşturan Özcan, daha önceden kalan boya kalıntılarını tamamen yakarak orijinal rengine dönüştürdüğü ayakkabıdaki kırışıklıkları düzelttiğini belirtti.

“Ayakkabıların ömrünü yüzde 50 arttırıyor”

Yaptığı formül ile ayakkabıların ömrünün en az yüzde 50 arttığını ifade eden Özcan, “Ben bu mesleği yaklaşık 27 seneden beri yapıyorum. Memurlar ayakkabıların temizliğine önem veriyor. Ben de daha iyi bir fikir geliştirerek, ayakkabıları Yakarak, ayakkabıların ömrü uzatıyorum. Bu sayede ayakkabıdaki kırışmalar gidiyor. Ve ayakkabı yepyeni duruyor. Ayakkabının yüzeyine herhangi bir zararı da yok" dedi.