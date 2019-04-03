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Boyaması için getirilen ayakkabıları yakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’te ayakkabı boyacısı Erdal Özcan, ayakkabıları yakarak boyuyor.

Gaziantep’te ayakkabı boyacısı Erdal Özcan, ayakkabıları yakarak boyuyor. Bu teknikle ayakkabıların sıfır ayarına döndüğünü belirten Özcan, birçok şehirden sipariş aldığını söyledi.
Gaziantepli ayakkabı tamircisi ve boya ustası Erdal Özcan, 20 yıl önce açtığı iş yerinde Türkiye’nin farklı illerinden gönderilen ayakkabıları, kendi geliştirdiği yöntemle boyuyor. Ayakkabıları yakarak boyayan Özcan, önce ayakkabıların üzerine kendi geliştirdiği bir maddeyi sürüyor. Maddeyi çakmakla tutuşturan Özcan, daha önceden kalan boya kalıntılarını tamamen yakarak orijinal rengine dönüştürdüğü ayakkabıdaki kırışıklıkları düzelttiğini belirtti.

“Ayakkabıların ömrünü yüzde 50 arttırıyor”
Yaptığı formül ile ayakkabıların ömrünün en az yüzde 50 arttığını ifade eden Özcan, “Ben bu mesleği yaklaşık 27 seneden beri yapıyorum. Memurlar ayakkabıların temizliğine önem veriyor. Ben de daha iyi bir fikir geliştirerek, ayakkabıları Yakarak, ayakkabıların ömrü uzatıyorum. Bu sayede ayakkabıdaki kırışmalar gidiyor. Ve ayakkabı yepyeni duruyor. Ayakkabının yüzeyine herhangi bir zararı da yok" dedi.

“Ovacık Belediye Başkanı da ayakkabılarını gönderdi”
Geliştirdiği teknikle birçok ilden sipariş aldığını belirten Özcan, “Ayakkabısını boyadığım bazı memurların tayini başka şehirlere çıktı. Ancak hala bana ayakkabılarını gönderiyorlar. Çünkü normal boya ayakkabıyı yıpratıyor. Benim yaptığım teknik ise ayakkabıları hem yeniliyor hem de ömrünü yüzde 50 uzatıyor. Daha önce yapanlar bunu bildiği için bana ayakkabılarını göndermeye devam ediyorlar. İzmir, İstanbul, Osmaniye, Tunceli ve daha bir çok ilden sipariş geliyor. Geçen gün Tunceli’nin Ovacık Belediye Başkanı ayakkabısını yollamıştı” diye konuştu.

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