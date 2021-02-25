Boyayın boydan boya: Ev yapımı doğal sulu boya yapılışı!

Birkaç bileşenle yapabileceğiniz sulu boyalar yeni yürümeye başlayan ve okul öncesi çocuklar için harika bir aktivite olabilir.

EV YAPIMI SULU BOYA İÇİN MALZEMELER

1/2 kase kabartma tozu

1/4 bardak kase mısır nişastası

1 yemek kaşığı mısır şurubu

1/4 kase beyaz sirke

Farklı renklerde gıda boyaları

Buz kalıbı

EV YAPIMI SULU BOYA NASIL YAPILIR?

Kabartma tozu, nişasta, mısır şurubu ve sirkeyi karıştırın.

Karışımı buz kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.

Her kaseye gıda boyası ekleyin. Nişastalı karışımla karıştırın.

Buzdolabında 1-2 gün bekletin.

EV YAPIMI SULU BOYALARINIZI NASIL SAKLAYACAKSINIZ?

Bu ev yapımı sulu boyalar süresiz olarak saklanacaktır çünkü içlerinde bozulabilecek hiçbir şey yoktur.

Boyamayı bitirdiğinizde, boya kutusunu açıkta saklayın; su buharlaşacak ve boya disklerinizi bir sonraki sanat seansınız için mükemmel durumda bırakacaktır.



