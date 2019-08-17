Boyd ile çarpışan Samassa, hastane kaldırıldı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşırken ev sahibi ekibin kalecisi Samassa futbolseverleri korkuttu.

Bir pozisyonda Tyler Boyd ile çarpıcan Samassa sakatlık geçirdi. Uzun süre tedavi gören ancak oyuna devam edemeyeceğini saha kenarına belirten Samassa oyundan çıkmak üzere kenara gelirken bir anda yere yığıldı.

Başının döndüğünü işaret eden Malili kaleci yere düştükten sonra kısa süreli baygınlık geçirdi. Sağlık görevlileri oyuncuya ilk müdahaleyi yaparken 29 yaşındaki kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyin tomografisi çekilmek üzere hastane götürülen Samassa'nın ambulansa taşındığı sırada bilincinin yerinde olduğu gözlendi.

