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Boydak Holding eski ortağına 7,5 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in eski ortaklarından Nazif T.'nin (60) tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in eski ortaklarından Nazif T.'nin (60) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanığın 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapsini istedi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuksuz sanık Nazif T., hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık hakkında beklenen raporların mahkemeye ulaştığını, Boydak ana dosyasında bahsi geçen şirketlerle ilgili MASAK raporlarının da incelediğini söyledi. Mütaalasının hazır olduğunu açıklayan duruşma savcısı, sanık Nazif T.'nin, Boydak Holdinge bağlı bazı şirketlerde yönetim kurulunda yer aldığını bazılarında da ortaklığının bulunduğunu söyleyerek, sanığın 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
Sanık Nazif T., ilk duruşmada, Boydak grubunda çok önceden genel müdürlük yaptığını söyleyerek, "Holdingleştiğimizde yönetim kurulunda bulundum. Yönetim kurulunda olduğum şirket sayısı 5-6 şirketten oluşuyordu. Eski eşim beni ihbar ediyor ve gizli tanık yapılıyor. 60 yaşında adamım, sadece Boydak'ta çalıştım diye üzerime suç atılmaya çalışılıyor" demişti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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