Boydak Holding'in eski genel müdürü FETÖ'den hakim karşısında

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Nazif Türkoğlu ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Türkoğlu, esasa ilişkin savunmasında, daha önce Boydak Holding'de genel müdürlük yapığını, Boytaş ve Türkiye Finans'ın da aralarında yer aldığı birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunduğunu söyledi.

Eski eşinin gizli tanıklık yaptığını ve kendisini ihbar ettiğini öne süren Türkoğlu, Boydak Holding'de çalıştığı gerekçesiyle üzerine suç atılmaya çalışıldığını iddia etti.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Türkoğlu, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

