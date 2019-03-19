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Boydakların eski finans müdürü: FETÖ üyesi olmakla suçlanıyorum, buna kırıldım

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 15:25 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de Boydak Holding'in eski Finans Müdürü Talat B.'nin, 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanmasına başlandı.

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de Boydak Holding'in eski Finans Müdürü Talat B.'nin, 'FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanmasına başlandı. Sanık Talat B., "Şirket hesaplarından başka bir de ortakların kullandığı varlık hesabı (havuz hesabı) vardı. Bu hesaptan ortaklar, istedikleri gibi harcama ve ödeme yaparlardı. Bizim bu hesaplardan yapılan ödemelerden haberimiz olmazdı. FETÖ üyesi olmakla suçlanıyorum. Açıkçası buna kırıldım. Örgüt üyesi değilim ve suçsuzum" dedi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık ve avukatı hazır bulundu. Talat B., savunmasında iddiaların doğru olmadığını ve örgütün hiçbir faaliyetinde yer almadığını savundu. Talat B., "Boydak Holding'e kayyum atandıktan sonra Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bütün bildiklerimi anlattım. MASAK’a ben, şirketin para giriş çıkışlarıyla ilgili 2 bin sayfadan fazla doküman verdim. 1,5 yıl boyunca şirkete atanan kayyum heyetiyle birlikte çalıştım ve her türlü bilgiyi, belgeyi paylaştım. Ancak Ocak 2018’de telefonumda örgütün gizli haberleşmede kullandığı 'ByLock' programı olduğu gerekçesiyle iş akdim fesh edildi. Şimdi de FETÖ üyesi olmakla suçlanıyorum. Açıkçası buna kırıldım" ifadelerini kullandı.
'HAVUZ HESABI, ÖZEL HARCAMALARA TAHSİSLİ'
Boydak Holding ortaklarının, 2008 yılında Türkiye Finans Bankası’nı Suudi işadamlarına, 582 milyon dolara sattıklarını ve tek seferde ödenen bu paranın, Mustafa Boydak’ın banka hesabına yatırıldığını belirten Talat B., şunları söyledi:
"Şirket hesaplarından başka, 2008’de bir de, şirket ortaklarının 'havuz hesabı' dedikleri varlık hesabı açıldı. Bu hesaba, Suudilerden gelen 582 milyon dolar yatırıldı ve ortakların hisseleri oranında kendi kişisel, özel harcamalarına tahsis edildi. Şirketin büyük ortakları Şükrü, Yusuf, Hacı, Mustafa, Memduh ve Bekir Boydak ile 3 küçük hisseli ortağı, bu hesabın denetimini, holdingin finans koordinatörü Mehmet Konuk’un yapmasını kararlaştırmışlar. Bu hesaptaki ödemeler, ortakların şahsi ödemeleriydi. Bu hesaptaki para hareketlerini bizim sorgulamamız mümkün değildi. Bize ne söylendiyse, biz onu yaptık. Şirketin ödemelerini de, şirket hesaplarından biz yapardık. Kasa bizde olduğu için holdinge bağlı 41 şirketin bütün ödemelerini biz yapıyorduk."
'ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINDAN KESİNTİ YAPILMADI'
Zaman zaman holdingin o zamanki yönetim kurulu başkanı Mustafa Boydak ile finans yöneticileri olarak bir araya geldiklerini ve ödemelerle alacaklar konusunda bilgiler verdiklerini aktaran Talat B. "Terör örgütü bağlantılı hiçbir dernek ya da vakıflara veya okullara herhangi bir ödeme yapmadık. Ancak ortaklar, bu havuz hesabından kendileri istedikleri kişi ya da kuruluşa ödeme yaparlardı. Bunları bizim bilmemiz mümkün değil. Örgüte himmet, bağış ya da burs adı altında çalışanların maaşlarından hiçbir kesinti yapılmadı. Asla böyle bir şey olmadı. Örgütün sohbet toplantılarına katılmadım, ByLock kullanmadım, Bank Asya’da hesabım yok. Örgütsel hiçbir faaliyette bulunmadım. Suçsuzum."
Duruşmada dinlenen 7 tanık da havuz hesabından haberleri olduğunu, bu hesaptan zekat ve yardım ödemelerinin yapıldığını bildiklerini, bu hesaptan yapılan tüm ödemelerin, ortakların talimatıyla gerçekleştiğini ifade ettiler.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
BOYDAKLAR, FETÖ'DAN CEZA ALMIŞTI
Holding yöneticileri Mustafa, Hacı, Memduh, Şükrü, Erol, İlyas ve Bekir Boydak hakkında FETÖ'den açılan dava 12 Temmuz 2018'de sonuçlandı. Tutuklu sanıklar Memduh Boydak, 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 18, Hacı Boydak, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak, aynı suçtan 10 yıl, tutuksuz sanıklar Erol, Mustafa, İlyas ve Bekir Boydak ile Murat Bozdağ da aynı suçtan 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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