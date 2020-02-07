Boykot kararına HDP'den destek, MHP'den eleştiri

HDP’den CHP’ye destek geldi.Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) CNN Türk televizyon kanalınıboykot kararının yankıları sürerken CHP'nin boykot kararına muhalefetteki Halkların Demokrasi Partisi'nden (HDP) destek geldi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış, "CNN Türk’ü boykot kararı doğru bir karardır ve biz bu kararı parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Karar doğrudur ama geç kalınmıştır. Geç kalınmışlığı nedeniyle bazı kötülüklerin önüne geçememiş olduğumuzu da özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.

CNN Türk ve ona benzer medya kuruluşlarının çoktan medya olmaktan çıktıklarını savunan Barış, eleştirilerini "Tek işlevleri propoganda, ajitasyon ve algı oluşturmaktır. Erdoğan’a bağlı, AKP’ye bağlı reklam ajansları gibi çalışıyorlar. Halkımızın o ekranlardan alacakları herhangi bir şey kalmamıştır” şeklinde sürdürdü.

MHP karara karşı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise CNN Türk'ü boykot etme kararına karşı. Basına sansür uygulanamayacağını ve CHP'nin bu tavrının antidemokratik bulduğunu söyleyen MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP'nin sosyal demokrat bir parti olarak tarihe kara bir mühür vurduğunu savundu.