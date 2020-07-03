Boykota yeni üye: PlayStation, Instagram ve Facebook faaliyetlerini durdurdu!

Facebook boykotunda her şey Mark Zuckerberg'in açıklamalarıyla başladı. Zuckerberg, Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'lerinin altına doğrulama etiketleri koymasını eleştirince fitil ateşlendi. Facebook'un böyle bir şey yapmayacağını söyleyen Zuckerberg'e pek çok taraftan çığ gibi tepkiler geldi. Geçtiğimiz haftalarda ise tepkiler #StopHateforProfit Hashtag'iyle tanınan bir boykota dönüştü. Honda, Unilever, Coca- Cola ve Starbucks gibi firmalar Facebook'a ve Instagram'a reklam vermeyi durdurdu. Her gün yeni bir ismin eklendiği boykota bugün yeni bir firma daha eklendi. O firma PlayStation'ın ta kendisiydi.

PLAYSTATİON FACEBOOK BOYKOTUNA KATILDI

PlayStation, Facebook ve Instagram'a reklam vermeyi kesti. Böylece PlayStation ürünlerine, özellikle önümüzdeki aylarda satışa çıkacak olan PlayStation 5'e dair reklamlar Facebook ve Instagram'da yayınlanmayacak. PlayStation'ın, yeni konsolunun tanıtımı için iyi bir reklam bütçesi ayıracağını düşündüğümüzde Facebook'un en çok canını yakacak markalardan birinin PlayStation olması muhtemel.