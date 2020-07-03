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Boykota yeni üye: PlayStation, Instagram ve Facebook faaliyetlerini durdurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.07.2020 15:46 | Son Güncelleme

Facebook'un Donald Trump'ın şiddet söylemlerine sessiz kalması firmaların hiç ama hiç hoşuna gitmedi. Facebook'a reklam boykotu uygulamaya başlayan Starbucks, Coca-Cola ve Honda gibi firmalara bugün PlayStation da katıldı.

Boykota yeni üye: PlayStation, Instagram ve Facebook faaliyetlerini durdurdu!

Facebook boykotunda her şey Mark Zuckerberg'in açıklamalarıyla başladı. Zuckerberg, Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet'lerinin altına doğrulama etiketleri koymasını eleştirince fitil ateşlendi. Facebook'un böyle bir şey yapmayacağını söyleyen Zuckerberg'e pek çok taraftan çığ gibi tepkiler geldi. Geçtiğimiz haftalarda ise tepkiler #StopHateforProfit Hashtag'iyle tanınan bir boykota dönüştü. Honda, Unilever, Coca- Cola ve Starbucks gibi firmalar Facebook'a ve Instagram'a reklam vermeyi durdurdu. Her gün yeni bir ismin eklendiği boykota bugün yeni bir firma daha eklendi. O firma PlayStation'ın ta kendisiydi.

PLAYSTATİON FACEBOOK BOYKOTUNA KATILDI

PlayStation, Facebook ve Instagram'a reklam vermeyi kesti. Böylece PlayStation ürünlerine, özellikle önümüzdeki aylarda satışa çıkacak olan PlayStation 5'e dair reklamlar Facebook ve Instagram'da yayınlanmayacak. PlayStation'ın, yeni konsolunun tanıtımı için iyi bir reklam bütçesi ayıracağını düşündüğümüzde Facebook'un en çok canını yakacak markalardan birinin PlayStation olması muhtemel.

facebook

MARK ZUCKERBERG TEMMUZ AYINDA DÖNECEKLER DİYOR AMA...

Facebook boykotuna katılan firmaların sayısı iddialara göre 300'ü geçti. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise daha şimdiden kişisel servetinden 7 milyar doları aşkın bir kayıp yaşamış durumda. Zuckerberg, Temmuz ayında firmaların Facebook ve Instagram'a geri döneceğini söylese de önümüzdeki günlerde boykota yeni firmaların eklenme olasılığı daha yüksek.

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