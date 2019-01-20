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Boyları, aşklarına engel olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde, 1 metre 5 santimetre boyundaki Ahmet Karadeniz (33) ile 1 metre 15 santimetre boyundaki Gönül Kurt (35), hayatlarını birleştirdi.

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde, 1 metre 5 santimetre boyundaki Ahmet Karadeniz (33) ile 1 metre 15 santimetre boyundaki Gönül Kurt (35), hayatlarını birleştirdi. Mutluluğa yelken açan çift, düğünde davetlilerle birlikte dans edip, horon oynayarak gönüllerince eğlendi. Bursa'da özel bir sektörde çalışan Ahmet Karadeniz ile Gönül Kurt, görücü usulüyle tanışıp birbirlerine aşık oldu, evlenmeye karar verdi. Çift, 1 yıllık nişanın ardından memleketleri Trabzon'un Tonya ilçesindeki düğünle hayatlarını birleştirdi. Çifti bu mutlu günlerinde, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Alkışlar eşliğinde girdikleri salonda dans eden çift, daha sonra da kemençe eşliğinde de horon oynadı. GELİN TOPUKLU GİYDİ ​Düğüne katılan davetliler de 1 metre 5 santimetre boyundaki Ahmet Karadeniz ve 1 metre 15 santimetre boyundaki Gönül Kurt ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı davetliler da çiftle birlikte cep telefonlarıyla selfie çekti. Düğünde topuklu ayakkabı giyen Gönül Kurt'un, damat Karadeniz'den oldukça uzun gözüktüğü dikkatlerden kaçmadı. 'AŞK ENGEL TANIMIYOR' Aşkın her şeye karşın engel tanımadığını anlatan Ahmet Karadeniz, “Çok mutluyum, huzurluyum, Gönül’ü seviyorum. Gönül ile 1 yıl önce tanıştım. Kısa sürede samimi olduk. Ondan sonra istedik onu. Allah razı olsun, o da istedi. Sağ olsun, ailesi de zorluk çıkarmadı, verdiler. Kısa sürede bir evlilik oldu, ama iyi oldu. Biz ikimiz engelliyiz, ama hiçbir kimse unutmasın ki aşk engel tanımıyor" dedi. 'ONUNLA MUTLUYUM, HUZURLUYUM' Gönül Kurt da eşi Ahmet ile birlikte çok mutlu ve huzurlu olduğunu belirterek, "Büyüklerimizden Allah razı olsun, bizlere destek oldular. Evliliğimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bizi sevip destek veren herkesten Allah razı olsun. Allah utandırmasın bizi. Tanıştık, Ahmet’i çok beğendim. Onunla mutluyum, huzurluyum, onu çok seviyorum” diye konuştu.

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