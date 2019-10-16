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Boyları kısa yürekleri büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

Türkiye’de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan Eskişehirli cüceler, Barış Pınarı Harekatı’na destek oldu.Türkiye’nin terör örgütlerine karşı Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda bir hafta geride kaldı.

Boyları kısa yürekleri büyük

Türkiye’de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalını tiyatroya uyarlayıp çocuklarla buluşturan Eskişehirli cüceler, Barış Pınarı Harekatı’na destek oldu.
Türkiye’nin terör örgütlerine karşı Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda bir hafta geride kaldı. Harekata bir destek de Pamuk Prenses ve 7 Cüceler tiyatrosuyla nam salmış cücelerden geldi. Erdal Görgeç, Mümin Çavuşoğlu, Selami Ünlü, Necip Kiriz ve Güler Kiriz isimli cüceler, Türk bayrağını öperek açıklamalarda bulundular. Mehmetçik’e dua eden cüceler, ihtiyaç halinde sıcak bölgeye seve seve gidebileceklerini söylediler. Konuyla ilgili konuşan Mümin Çavuşoğlu, her zaman hazır olduklarını belirterek "Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz güçlü bir devletiz. Bizim önümüzde duramadıkları için önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Biz cüceler olarak her zaman hazırız, askerimizin arkasındayız. Askerimizin ayağına taş değmesin, onlara duacıyız. İhtiyaç halinde hep birlikte gitmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
"Boyumuz kısa ama kalbimiz büyük"
Cücelerden Erdal Görgeç ise Mehmetçiklerin sağ salim dönmelerini istediklerini söyledi. Görgeç, "Biz bu halimizle savaşa gideriz, canımızı feda ederiz. Türk askeri neredeyse bizler de oradayız. Allah askerlerimizin yanında olsun. Askerlerimizin sağ salim yurda dönmelerini istiyoruz, burunları kanamadan dönsünler istiyoruz. Askerimizle gurur duyuyoruz. Bizim boyumuz kısa ama kalbimiz büyük. Allah askerimizi muzaffer eylesin" şeklinde konuştu.

Boyları kısa yürekleri büyük

Boyları kısa yürekleri büyük

Boyları kısa yürekleri büyük

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