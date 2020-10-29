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Boylarından büyük hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

Bursa’da bir zincir markette gerçekleşen hırsızlık olayında iki çocuğun dev ekran televizyonu çaldıkları an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı.

Boylarından büyük hırsızlık

Bursa’da bir zincir markette gerçekleşen hırsızlık olayında iki çocuğun dev ekran televizyonu çaldıkları an saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. Yaşları küçük olduğu görülen iki çocuk, kasiyerin kasadan ayrılmasını fırsat bilerek büyük ekran televizyonu marketten çaldı. Son derece rahat bir tavırla hareket eden iki hırsızlık şüphelisi, boylarından büyük televizyonu tek taşıyamayacaklarını anlayınca marketten birlikte tutarak çıkarttı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların soğuk kanlılığı görenleri şaşkına çevirdi. Market görevlilerin ihbarı üzerine polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

Boylarından büyük hırsızlık

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