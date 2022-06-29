Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! Annesi de kendisine katılınca sosyal medyanın en seksi ikili oldular

37 yaşındaki Evie Leana, kızı Tiahnee sosyal medya fenomeni olma kararı aldığında başta bunu hiç desteklememişti. Ancak zaman sonra kızının sevdiği işi yapmaktan duyduğu mutluluğu, başarısını ve elde ettiği yüklü kazancı gören genç anne, sevgilisinden ayrılınca yeni bir mücadeleye ihtiyacı olduğunu hissetti ve kızına katılmaya karar verdi.

''EN SEKSİ ANNE KIZ''

Evie ve 19 yaşındaki kızı Tiahnee, başlangıçta anne ve kız olmaları sebebiyle büyük tepki toplasalar da cesur içerikleriyle toplamda neredeyse 100.000 sterlin kazanmayı başardılar. İkili şimdi "en seksi anne ve kız" ikilisi olarak adlandırılıyor.

İŞLERİNİ SEVİYORLAR

Her ikisi de kendilerini asla güvensiz hissetmediklerini iddia ettiler ve ayrıca anne kız olarak erotik içerik üretmeleri konusunun da tartışmalı olup olmamasının umurlarında olmadığını belirttiler. Evie, yaptığı işin cinsel yönünü ifade etmenin ve bunu yaparken eğlenmenin harika bir yolu olduğunu söyledi.



