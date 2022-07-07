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  4. Böyle alicengiz oyunu görülmedi! Kuyumcuda akılalmaz hırsızlık kameralara yansıdı

Böyle alicengiz oyunu görülmedi! Kuyumcuda akılalmaz hırsızlık kameralara yansıdı

07.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'daki bir kuyumcuda akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Kuyumcuya giren 3 kadın kuyumcunun kafasını karıştırarak dalgınlığından yararlandı. Kuyumcu 10 bin TL'lik yüzüğün tablada olmadığını fark ettiğinde iş işten geçmişti ancak o sırada güvenlik kameraları kayıttaydı. Kadınların hırsızlığının kameraya yansıyan görüntülerden tespit edilmesi üzerine polise başvurdu ve başka kuyumcuların mağduriyetini engellemek amacıyla görüntüleri paylaştı.

Böyle alicengiz oyunu görülmedi! Kuyumcuda akılalmaz hırsızlık kameralara yansıdı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda üç kadının el ele verip kuyumcunun hırsızlığı fark etmemesi için birlikte hareket ettikleri anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Kadınlar denemek istediklerini dile getirerek kuyumcudan yüzük istedi. Diğer kadınlar ise kuyumcuyu oyaladı ve dikkatini dağıttı. Bu sırada kadınlardan biri el çabukluğuyla kendi yüzüğüyle tabladaki pahalı yüzüğü değiştirdi.

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KUYUMCU BAŞKA MÜŞTERİYLE İLGİLENMEYE BAŞLADI

Ergani ilçesinde bir hafta önce bir kuyumcu dükkanına gelen 3 kadından biri, iş yeri sahibi Ercan Yıldırım’a yüzüklere bakmak istediklerini söyledi. Yıldırım, 2 tabla yüzüğü kadınların önüne koydu. 3 kadın da yüzükleri denemeye başladı. Bu sırada telefonla konuşan Yıldırım, içerideki başka bir müşteriyle de ilgilenmeye başladı. Kadınlardan biri kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak en pahalı yüzüklerden birini alarak sol elindeki peçetenin içine koydu ve beraberindeki getirdiği yüzüğü çıkarak tablaya koydu.

PAHALISINI ÇALDI, UCUZUNU SATIN ALDI

Bu sırada da diğer kadınlar yüzüklerle ilgilenmeye devam ederek kuyumcunun olayı fark etmemesini sağladı. Bir süre daha sonra yüzüklere bakan kadın, tablaya bıraktığı yüzüğü alarak kuyumcuya gösterdi ve onu almak istediğini söyledi. Kuyumcu Ercan Yıldırım, yüzüğü tartıp 4 bin TL tuttuğunu söyledi. Diğer kadınların biri de çantasından çıkardığı paraları sayarak 4 bin TL’yi tezgaha koydu. Yüzüğü alan kadın, bir süre daha yüzüklere baktıktan sonra yanındakilerle kuyumcudan çıktı.

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GÖRÜNTÜLERİ KUYUMCU PAYLAŞTI

Ercan Yıldırım, müşteriler ayrıldıktan sonra tablaya baktığında 10 bin TL değerinde olan yüzüğün olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Yıldırım, hırsızlığı tespit etti, polis merkezine giderek kadınlardan şikayetçi oldu. Yıldırım, başka kuyumcular da mağdur olmasın diye görüntülerini paylaştığını söyledi.

(DHA)

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Kuyumcu
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