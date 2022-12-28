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  4. Böyle anne-baba olamaz! 4 çocuğu korkunç işkence... Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yakmış

Böyle anne-baba olamaz! 4 çocuğu korkunç işkence... Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yakmış

28.12.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dehşete düşüren görüntüler Bursa'dan geldi. Yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan anne ve baba tutuklandı. Devlet korumasına alınan 4 çocuğa yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde annenin; dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yakıp tokat attığı ve sopa ile vurduğu görüldü.

Böyle anne-baba olamaz! 4 çocuğu korkunç işkence... Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yakmış

Türkiye'yi dehşete düşüren görüntüler Bursa'dan geldi. Korkunç işkencenin adresi merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak'tı. R.Y.İ. ile eşi H.R.'nin yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne H.R.'nin çocuklarına şiddet uyguladığını gördü. Ailenin bir yakını ise H.R.'nin, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

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ŞİDDET ANLARINI KAYDEDİP, POLİSE ŞİKAYET ETTİ

İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma sonrası H.R. ve R.E.İ.'nin, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.’ye (2) işkence yaptığı belirlendi.

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Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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H.R.'nin kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm" dediği, R.E.İ.'nin ise "Benim olaydan haberim yok" diye ifade verdiği öğrenildi. Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

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AĞZINI BANTLAYIP, ÇAKMAKLA VÜCUTLARINI YAKMIŞ

İşkence anlarının cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakınının kayda aldığı görüntülerde, H.R.'nin çocuklarının ağzını koli bandıyla bantlayarak bağırmasını önlediği, ardından da çakmakla vücutlarının çeşitli bölgelerini yaktığı görüldü.

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Ayrıca evdeki paspas sopasıyla darp edilen çocukların, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar da cep telefonu ile görüntülendi.

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(DHA)

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